«Поистине ошеломляющее достижение». Линекер поздравил Роналду

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поздравил нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.



Накануне, 8 сентября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций со Швецией 35-летний форвард забил два мяча и принёс своей команде победу (2:0). Благодаря этим голам Криштиану преодолел отметку в 100 голов за сборную, став лишь вторым футболистом в истории с таким достижением. Первым сотню мячей за национальную команду забил иранский игрок Али Даеи, уже завершивший профессиональную карьеру. На его счету 109 голов.



«Поздравляю Криштиану с 100-м голом за сборную. Поистине ошеломляющее достижение от выдающегося футболиста. Отлично сработано», — написал Линекер в своём «твиттере».

Пеле: думал, отпразднуем 100-й гол Роналду за сборную. Но оказалось, что 101-й!