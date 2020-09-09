«Поистине ошеломляющее достижение». Линекер поздравил Роналду
Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поздравил нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Накануне, 8 сентября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций со Швецией 35-летний форвард забил два мяча и принёс своей команде победу (2:0). Благодаря этим голам Криштиану преодолел отметку в 100 голов за сборную, став лишь вторым футболистом в истории с таким достижением. Первым сотню мячей за национальную команду забил иранский игрок Али Даеи, уже завершивший профессиональную карьеру. На его счету 109 голов.
«Поздравляю Криштиану с 100-м голом за сборную. Поистине ошеломляющее достижение от выдающегося футболиста. Отлично сработано», — написал Линекер в своём «твиттере».
Пеле: думал, отпразднуем 100-й гол Роналду за сборную. Но оказалось, что 101-й!
- 9 сентября 2020
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