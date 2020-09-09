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«Томь» потерпела шестое поражение в восьми турах ФНЛ

«Томь» потерпела шестое поражение в восьми турах ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В 8-м туре Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Текстильщик». Матч прошёл на стадионе «Труд» в Томске и завершился со счётом 0:2.

В первом тайме команды не забили. В середине второй половины встречи, на 65-й минуте, гости вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Владислава Сысуева с пенальти. Успех коллектива из Иваново закрепил хавбек Максим Сидоров, поразивший ворота хозяев на 90-й минуте.

Для «Томи» это поражение стало вторым подряд и шестым в восьми стартовых турах ФНЛ. В настоящее время команда занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице первенства с 2 очками в активе. «Текстильщик» (13) в свою очередь поднялся на девятую строчку.

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
09 сентября 2020, среда. 14:30 МСК
Томь
Томск
Окончен
0 : 2
Текстильщик
Иваново
0:1 Сысуев – 65' (пен)   0:2 Сидоров – 90'

Результат других завершившихся матчей игрового дня:

«СКА-Хабаровск» – «Акрон» – 2:0
«Иртыш» – «Алания» – 0:2.

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
09 сентября 2020, среда. 12:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Брагин – 61'   2:0 Камилов – 67' (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
09 сентября 2020, среда. 12:30 МСК
Иртыш
Омск
Окончен
0 : 2
Алания
Владикавказ
0:1 Гурциев – 16'   0:2 Машуков – 86'
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