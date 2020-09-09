«Томь» потерпела шестое поражение в восьми турах ФНЛ

В 8-м туре Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Текстильщик». Матч прошёл на стадионе «Труд» в Томске и завершился со счётом 0:2.
В первом тайме команды не забили. В середине второй половины встречи, на 65-й минуте, гости вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Владислава Сысуева с пенальти. Успех коллектива из Иваново закрепил хавбек Максим Сидоров, поразивший ворота хозяев на 90-й минуте.
Для «Томи» это поражение стало вторым подряд и шестым в восьми стартовых турах ФНЛ. В настоящее время команда занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице первенства с 2 очками в активе. «Текстильщик» (13) в свою очередь поднялся на девятую строчку.
Результат других завершившихся матчей игрового дня:
«СКА-Хабаровск» – «Акрон» – 2:0
«Иртыш» – «Алания» – 0:2.
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