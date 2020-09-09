Мичу: Холанд будет бороться за «Золотую бутсу» и «Золотой мяч» каждый год

Бывший нападающий «Суонси Сити» Мичу поделился мнением о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

«Для меня большая честь, что Холанд считает меня одним из своих кумиров. Эрлинг будет определять ближайшее десятилетие в футболе. У него есть всё: молодость, результативность, он очень быстрый, несмотря на свой рост, хорошо играет обеими ногами. Думаю, он станет одним из лучших нападающих в Европе.

Я никогда не видел такого прорыва в европейском футболе, разве что Мбаппе. Холанд очень молод, у него светлая голова. Скоро увидим его в такой сильной команде, как «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария».

Холанд ещё ребенок, ему есть над чем работать, и похоже, что он у него впереди грандиозное будущее. Если он продолжит прогрессировать, то будет бороться за «Золотую бутсу» и «Золотой мяч» каждый сезон. У него есть всё необходимое, чтобы стать лучшим игроком в мире", — приводит слова Мичу Marca.