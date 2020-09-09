Мичу: Холанд будет бороться за «Золотую бутсу» и «Золотой мяч» каждый год

Бывший нападающий «Суонси Сити» Мичу поделился мнением о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.
«Для меня большая честь, что Холанд считает меня одним из своих кумиров. Эрлинг будет определять ближайшее десятилетие в футболе. У него есть всё: молодость, результативность, он очень быстрый, несмотря на свой рост, хорошо играет обеими ногами. Думаю, он станет одним из лучших нападающих в Европе.
Я никогда не видел такого прорыва в европейском футболе, разве что Мбаппе. Холанд очень молод, у него светлая голова. Скоро увидим его в такой сильной команде, как «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария».
Холанд ещё ребенок, ему есть над чем работать, и похоже, что он у него впереди грандиозное будущее. Если он продолжит прогрессировать, то будет бороться за «Золотую бутсу» и «Золотой мяч» каждый сезон. У него есть всё необходимое, чтобы стать лучшим игроком в мире", — приводит слова Мичу Marca.
- 9 сентября 2020
-
18:29
-
18:21
-
18:16
-
18:13
-
18:06
-
17:51
-
17:47
-
17:35
-
17:34
-
17:17
-
17:10
-
16:56
-
16:56
-
16:45
-
16:44
-
16:16
-
16:16
-
16:00
-
15:58
-
15:41
-
15:33
-
15:29
-
15:05
-
14:57
-
14:52
-
14:36
-
14:19
-
13:39
-
13:39
-
13:26
-
13:14
-
13:07
-
12:40
-
12:37
-
12:24