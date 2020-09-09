Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Кокорин отказался комментировать информацию об интересе «Ромы»

Александр Кокорин отказался комментировать информацию об интересе «Ромы»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин отказался комментировать информацию об интересе к нему со стороны итальянской «Ромы».

«Даже не хочу комментировать это», — приводит слова Кокорина ТАСС.

По данным итальянских СМИ, сумма отступных в контракте Кокорина для европейских клубов составляет € 6 млн.

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Форвард пока что не дебютировал за красно-белых из-за травмы. В минувшем сезоне форвард выступал за «Сочи» на правах аренды. Кокорин принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти) и одной результативной передачи.

Федун: никаких шансов, что Кокорин перейдёт в «Рому». Это пока всё бла-бла-бла
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020