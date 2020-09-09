Вагнер — об интересе «Реала» и «Сити»: клубы не хотели платить, сколько Гинер просил

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал об интересе к нему мадридского «Реала» и других европейских клубов в 2008 году.

«Я слышал о возможности, но не знаю, выходил ли „Реал“ с конкретным предложением на ЦСКА. „Манчестер Сити“ точно выходил. „Портсмут“, если не ошибаюсь. „Гамбург“ тоже проявлял интерес. И президент ЦСКА всегда говорил, что не отпустит меня, что мне нужно продолжать в клубе, так как я очень важен для ЦСКА, поэтому я оставался и не переезжал в другой большой клуб Европы. Президент говорил: „Я продал Жо за 24 миллиона, если его я продал за 24, то за тебя хочу больше“ — и клубы не хотели платить, сколько Гинер просил», — сказал футболист в ролике на YouTube-канале «КраСава».

Вагнер Лав провёл в ЦСКА три карьерных отрезка: 2004-2009, 2010-2012, 2013. 8 июля 2020 года «Кайрат» официально объявил о подписании контракта с бразильским форвардом.