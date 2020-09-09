РФС: судья правильно отменил гол «Локомотива» в ворота «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Владимира Москалёва не засчитывать гол московского «Локомотива» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (0:0). Матч состоялся 30 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«Судья правильно отменил гол в ворота «Зенита» на 10-й минуте», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

«Зенит», набрав в шести турах 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Локомотив» (8) — на восьмом месте. Лидером турнира является московский «Спартак» (14).

В 7-м туре «Локомотив» в гостях встретится с «Ростовом», «Зенит» на своём поле сыграет с тульским «Арсеналом». Матчи состоятся 14 сентября.