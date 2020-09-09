Ларссон: гол в ворота ЦСКА — мой любимый. Надеюсь, смогу опять сделать что-то подобное

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился ожиданием от матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится 13 сентября.

«Все понимают важность дерби, это крупный матч. Мне нравится играть подобные матчи с большими соперниками. Надеемся, что в выходные всё сложится хорошо, несмотря на то что наши болельщики не смогут присутствовать на игре. Но мы всегда чувствуем их поддержку.

Гол в ворота ЦСКА в Кубке России — мой любимый на данный момент. Надеюсь, в воскресенье смогу сделать что-то подобное", — сказал Ларссон в интервью пресс-службе «Спартака».

Ларссон перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «Норрчёпинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал две результативные передачи.