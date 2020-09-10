Гризманн: моё взаимопонимание с Месси улучшится. С Мбаппе было точно так же
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн выразил уверенность в улучшении взаимопонимания с форвардом каталонского клуба Лионелем Месси.
«Моё взаимопонимание с Месси похоже на то, что поначалу было у меня с Мбаппе. У нас были сложности с Киллианом, и понадобилось много времени, чтобы всё наладилось. С Месси будет так же», — приводит слова Гризманна AS со ссылкой на RTL.
Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 120 млн. В прошлом сезоне 29-летний форвард принял участие в 35 матчах чемпионата Испании (31 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
Антуан Гризманн ответил на вопрос о будущем в «Барселоне»
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