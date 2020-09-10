Европейские клубы хотят делать по пять замен в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Европейские клубы хотят добиться изменений в регламенте Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает BBC.
По данным источника, команды хотят, чтобы на турнирах было разрешено делать по пять замен. Считается, что благодаря этому можно будет снизить нагрузки на футболистов в новом сезоне Лиги чемпионов, который был сокращён на четыре недели из-за переноса матчей турнира в сезоне 2019/20.
Победителем прошлого сезона Лиги чемпионов является «Бавария». В финальном матче Лиги чемпионов мюнхенский клуб обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).
В новом сезоне от России в ЛЧ выступят «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».
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