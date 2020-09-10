Орлов: кто в Риме знает такого футболиста, как Кокорин?

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Рому».



«Новости про Кокорина в «Роме» – это лишь домыслы. Ну несерьёзно это. Кто-то просто баламутит. Вижу в эту паузу на порталах всякое. Журналисты за эти заметки получают деньги, поэтому пишут всё, что им придёт в голову. Вы слышали, чтобы главный тренер «Ромы» сказал: «Вы знаете, нам сейчас очень нужен Кокорин»? Кто в Риме знает такого футболиста? Это фейк, придуманный людьми, которые зарабатывают деньги. Деньги маленькие, но зарабатывают. Баламутят общество», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».



Ранее сообщалось, что Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Рому». Сумма отступных в контракте 29-летнего форварда для европейских клубов составляет € 6 млн.

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