«Челси» продлил контракт с Миши Батшуайи и отдал его в аренду «Кристал Пэлас»

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи проведёт предстоящий сезон в «Кристал Пэлас», сообщает пресс-служба синих.



К «орлам» 26-летний бельгийский футболист присоединился на правах аренды. При этом перед переходом Миши продлил контракт с «Челси». Соглашение было рассчитано до лета 2021 года, а теперь – до 2022-го.



Батшуайи уже выступал в аренде за «Кристал Пэлас» во второй половине сезона-2018/2019. В «Челси» форвард перешёл в 2016 году, а ранее защищал цвета «Марселя» и «Стандарда». За время в лондонском клубе также отправлялся набираться опыта в дортмундскую «Боруссию» и «Валенсию». С 2015 года вызывается в сборную Бельгии.



В минувшем сезоне Батшуайи принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

«Я не хотел риска для своей семьи». Жиру – о несостоявшемся трансфере в «Лион»