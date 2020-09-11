Акинфеев рассказал, просил ли Черчесов вернуться в сборную
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, просил ли главный тренер сборной России Станислав Черчесов вернуться в состав национальной команды.
«Был ли звонок от Черчесова с предложением вернуться в сборную России? Нет. Это всё надумано. Звонил ли я ему? Да, поздравлял с победами», — сказал Акинфеев в эфире программы «Коммент. Шоу» на YouTube.
Игорь Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году. За карьеру вратарь провёл 641 матч, пропустил 562 мяча и сыграл 276 встреч на ноль. Голкипер защищал цвета сборной России с 2004 по 2018 год. За национальную команду Акинфеев сыграл 111 матчей, пропустил 95 мячей и 48 раз оставил ворота в неприкосновенности. Игорь завершил карьеру на международном уровне в 2018 году.
«С днём рождения, Саламыч!» Акинфеев поздравил Черчесова
- 11 сентября 2020
-
16:15
-
16:13
-
16:08
-
15:47
-
15:43
-
15:35
-
15:29
-
15:26
-
15:16
-
14:49
-
14:42
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:19
-
14:15
-
14:09
-
14:01
-
13:53
-
13:41
-
13:26
-
13:12
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:41
-
12:33
-
12:33
-
12:18
-
11:57
-
11:52
-
11:42
-
11:33
-
11:03
Партнерский контент