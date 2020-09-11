Акинфеев рассказал, просил ли Черчесов вернуться в сборную

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, просил ли главный тренер сборной России Станислав Черчесов вернуться в состав национальной команды.



«Был ли звонок от Черчесова с предложением вернуться в сборную России? Нет. Это всё надумано. Звонил ли я ему? Да, поздравлял с победами», — сказал Акинфеев в эфире программы «Коммент. Шоу» на YouTube.



Игорь Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году. За карьеру вратарь провёл 641 матч, пропустил 562 мяча и сыграл 276 встреч на ноль. Голкипер защищал цвета сборной России с 2004 по 2018 год. За национальную команду Акинфеев сыграл 111 матчей, пропустил 95 мячей и 48 раз оставил ворота в неприкосновенности. Игорь завершил карьеру на международном уровне в 2018 году.

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