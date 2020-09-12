Маркос Алонсо попал в сферу интересов «Интера»

«Интер» заинтересован в приобретении защитника «Челси» Маркоса Алонсо. Миланский клуб попытается заполучить испанского игрока, если Далберт примет решение перейти в другую команду, сообщает спортивный журналист Джанлука Ди Марцио.
Алонсо перешёл в стан синих в 2016 году, «Челси» пришлось заплатить «Фиорентине» € 23 млн. В сезоне-2019/2020 защитник перестал попадать в основной состав – провёл всего 29 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Последний раз выходил на поле 26 июля в матче c «Вулверхэмптонjv» (2:0).
Алонсо уже работал с главным тренером «Интера» Конте, который ранее тренировал «Челси». Действующий контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 18 млн.
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