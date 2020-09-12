Александр Ляказетт – автор первого гола английской Премьер-лиги сезона-2020/2021

В эти минуты проходит стартовый матч первого тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Арсенал» на выезде встречается с вернувшимся в элиту «Фулхэмом». Первый гол нового сезона забил форвард «канониров» Александр Ляказетт — он быстрее остальных успел на отскок после удара Виллиана. Французский нападающий открыл счёт на девятой минуте матча.



«Арсенал» в английской Премьер-лиге сезона-2019/2020 набрал 56 очков и завершил чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице. Победа в Кубке Англии подарила путёвку в групповой этап Лиги Европы. «Фулхэм» выступал в Чемпионшипе, где дошёл до финала плей-офф за повышение в классе. Клуб обыграл «Брентфорд» (2:1) и вернулся в элиту английского футбола.

Ляказетт: я не собираюсь уходить из «Арсенала»