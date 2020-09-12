Лионель Месси остался капитаном «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет носить капитанскую повязку каталонской команды в сезоне-2020/2021, сообщает Mundo Deportivo.
У аргентинского форварда будут три сменщика — Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто. Напомним, Бускетс, Пике и Роберто — вице-капитаны «Барселоны» третий сезон подряд.
Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». 7 сентября Месси провёл первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Рональда Кумана.
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