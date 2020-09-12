«Дженоа» близок к подписанию полузащитника «Лацио» Милана Баделя
Полузащитник «Лацио» Милан Бадель в скором времени может сменить клубную прописку. «Дженоа» практически достиг соглашения с «орлами» и планирует закрыть сделку в ближайшие часы, сообщает спортивный журналист Джанлука Ди Марцио.
Интерес к Баделю проявлял московский «Локомотив». Полузащитник перешёл в «Лацио» из «Фиорентины» в 2018 году на правах свободного агента. Прошлый сезон игрок провёл в аренде в стане «фиалок». Милан провёл 24 матча и забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Баделя в 2 млн евро.
Игрок стабильно привлекается в сборную Хорватию. Полузащитник провёл за национальную команду 50 матчей, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.
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- 12 сентября 2020
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