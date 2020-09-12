Зарплата защитника «Реала» Марсело стала проблемой в переговорах с «Ювентусом» и «Интером»

«Ювентус» и «Интер» активно интересовались защитником мадридского «Реала» Марсело, однако зарплата бразильца отпугнула итальянские клубы, сообщает AS.
По информации источника, игрок «сливочных» готов был рассмотреть предложения от клубов из Серии А. Зарплата Марсело в «Реале» — € 8 млн в год. «Интер» и «Ювентус» не готовы платить защитнику такие деньги.
32-летний игрок, у которого до конца контракта с мадридцами осталось два года, предполагает, что в новом сезоне ему предстоит выступать в качестве запасного варианта. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан рассматривает в качестве игрока стартового состава своего соотечественника Ферлана Менди.
Марсело наряду с Серхио Рамосом выиграл 22 трофея в составе «сливочных». Футболисты стали самыми титулованными в истории испанского клуба.
- 12 сентября 2020
-
22:39
-
22:35
-
22:29
-
22:25
-
22:17
-
22:08
-
22:07
-
21:54
-
21:52
-
21:39
-
21:22
-
21:21
-
20:58
-
20:50
-
20:38
-
20:19
-
20:11
-
20:08
-
19:53
-
19:31
-
19:21
-
18:58
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:23
-
18:22
-
18:20
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:48
-
17:37
-
17:21
-
17:19