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Зарплата защитника «Реала» Марсело стала проблемой в переговорах с «Ювентусом» и «Интером»

Зарплата защитника «Реала» Марсело стала проблемой в переговорах с «Ювентусом» и «Интером»
Футбол / Испания 0

«Ювентус» и «Интер» активно интересовались защитником мадридского «Реала» Марсело, однако зарплата бразильца отпугнула итальянские клубы, сообщает AS.

По информации источника, игрок «сливочных» готов был рассмотреть предложения от клубов из Серии А. Зарплата Марсело в «Реале» — € 8 млн в год. «Интер» и «Ювентус» не готовы платить защитнику такие деньги.

32-летний игрок, у которого до конца контракта с мадридцами осталось два года, предполагает, что в новом сезоне ему предстоит выступать в качестве запасного варианта. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан рассматривает в качестве игрока стартового состава своего соотечественника Ферлана Менди.

Марсело наряду с Серхио Рамосом выиграл 22 трофея в составе «сливочных». Футболисты стали самыми титулованными в истории испанского клуба.

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