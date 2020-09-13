Куман: Месси прекрасно знает, что ему нужно улучшаться физически

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу в товарищеском матче с «Химнастиком» со счётом 3:1.

«Мы много работали над физическим аспектом на тренировках, которые проводили, и с этого момента мы должны больше работать над тактикой. Месси? Он продемонстрировал тот же дух, что и в первый день. Он хорошо тренируется и также делал это в свой выходной. Он прекрасно знает, что ему нужно улучшаться физически, как и всем остальным. Его качества говорят сами за себя», — приводит слова Кумана Marca.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».