Куман: Месси прекрасно знает, что ему нужно улучшаться физически

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу в товарищеском матче с «Химнастиком» со счётом 3:1.
«Мы много работали над физическим аспектом на тренировках, которые проводили, и с этого момента мы должны больше работать над тактикой. Месси? Он продемонстрировал тот же дух, что и в первый день. Он хорошо тренируется и также делал это в свой выходной. Он прекрасно знает, что ему нужно улучшаться физически, как и всем остальным. Его качества говорят сами за себя», — приводит слова Кумана Marca.
Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».
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