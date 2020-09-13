«Вест Хэм» рассчитывает выручить € 80 млн с продажи Деклана Райса в «Челси»

Стали известны подробности переговоров между лондонским «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед» по 21-летнему английскому опорному хавбеку «молотобойцев» Деклану Райсу, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По информации источника, «Вест Хэм» отклонил первое предложение «Челси» в размере € 45 млн и ещё € 5 млн в качестве бонусов. «Аристократы» готовят новое предложение повысив сумму до € 60 млн, включая бонусы. Однако руководство «Вест Хэма» рассчитывает получить с продажи игрока € 80 млн.

С самим 21-летним полузащитником «Челси» ведёт переговоры о 5-летнем соглашении.

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Деклан Райс принял участие в 39 встречах за «Вест Хэм» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и трёмя результативными передачами.