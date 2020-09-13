Брат Юмтити: Самуэль не хочет покидать «Барселону»

Янник Юмтити, брат и агент защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити, сказал, что игрок не планирует покидать клуб в ближайшее время.
«Самуэль не хочет покидать „Барселону“ в этом году. Однако, принимая во внимание желание клуба внести изменения, может возникнуть необходимость изучить альтернативы в соответствии с желаниями футболиста. Слухи о „Лионе“ это, конечно, хорошо, но, к сожалению, мало шансов, что это произойдёт», — цитирует Юмтити foot01.com.
Сообщалось, что защитник каталонцев может быть включён в сделку по приобретению нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.
Юмтити пополнил состав «Барселоны» в 2016 году, перейдя из «Лиона» за € 25 млн. Центральный защитник сыграл за сине-гранатовых 75 матчей и забил два мяча. Действующий контракт Самуэля с клубом рассчитан до 2023 года.
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