Эдуард Мор: «Спартак» победит ЦСКА со счётом 3:1. Соболев забьёт

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на дерби в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Как приятно ждать вечернее дерби, когда уверен, что „Спартак“ выиграет сегодня (как минимум не проиграет). Мой прогноз на 3:1 в пользу „Спартака“. Соболев забьёт», — написал Мор в "Твиттере".
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 13 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв.
Команды обменялись видеороликами в преддверии дерби. ЦСКА выпустил видео с названием «Москва красно-синяя», красно-белые ответили роликом с заголовком «Дерби – это не игрушки!».
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, у красно-белых 14 очков. «Армейцы» (10) — на 5-м месте.
- 13 сентября 2020
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