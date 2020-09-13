«Ювентус» разгромил «Новару» в первом матче под руководством Пирло. Роналду открыл счёт

В первом матче под руководством главного тренера Андреа Пирло «Ювентусу» удалось разгромить «Новару». Товарищеская встреча проходила на базе туринского клуба и завершилась со счётом 5:0.
Счёт открыл форвард Криштиану Роналду на 20-й минуте (забитый мяч португальца можно посмотреть в нашем телеграм-канале). Во втором тайме, на 56-й и 66-й минутах, поочередно забили полузащитник Аарон Рэмзи и нападающий Марко Пьяца соответственно. В дополнительное время дубль на счету форварда Маноло Портановы.
В минувшем сезоне «Ювентус» выиграл чемпионат Италии в 9-й раз подряд. Туринская команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Лиону» по сумме двух матчей (0:1, 2:1). После этого руководство клуба рассталось с тренером Маурицио Сарри и назначило на этот пост Андреа Пирло.
- 13 сентября 2020
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