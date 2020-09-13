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Хёнесс: «Бавария» согласовала контракт с Тьяго, но потом он сказал, что ищет новый вызов

Хёнесс: «Бавария» согласовала контракт с Тьяго, но потом он сказал, что ищет новый вызов
Футбол / Германия 0

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс рассказал о ситуации с полузащитником Тьяго Алькантарой. Сообщалось, что хавбек может покинуть мюнхенский клуб.

«Сложная ситуация. Некоторое время назад мы договорились о четырёхлетнем контракте. Спустя несколько дней он сказал, что ищет новый вызов в карьере. Это совершенно нормально.

Думаю, у него есть договорённости с „Ливерпулем“ или „Манчестер Юнайтед“. Возможно, с обоими клубами сразу. Они не обращались в „Баварию“ по поводу Тьяго. Клубы блефуют и ждут последней недели трансферного окна, чтобы сделать наиболее выгодное предложение. «Бавария» должна задать вопрос, готова играть по их правилам или будет пытаться удержать футболиста», — приводит слова Хёнесса Sport1.de.

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