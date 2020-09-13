Хёнесс: «Бавария» согласовала контракт с Тьяго, но потом он сказал, что ищет новый вызов
Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс рассказал о ситуации с полузащитником Тьяго Алькантарой. Сообщалось, что хавбек может покинуть мюнхенский клуб.
«Сложная ситуация. Некоторое время назад мы договорились о четырёхлетнем контракте. Спустя несколько дней он сказал, что ищет новый вызов в карьере. Это совершенно нормально.
Думаю, у него есть договорённости с „Ливерпулем“ или „Манчестер Юнайтед“. Возможно, с обоими клубами сразу. Они не обращались в „Баварию“ по поводу Тьяго. Клубы блефуют и ждут последней недели трансферного окна, чтобы сделать наиболее выгодное предложение. «Бавария» должна задать вопрос, готова играть по их правилам или будет пытаться удержать футболиста», — приводит слова Хёнесса Sport1.de.
Клопп отреагировал на информацию о возможном переходе Тьяго в «Ливерпуль»
- 13 сентября 2020
-
16:53
-
16:31
-
16:30
-
16:20
-
16:13
-
16:08
-
15:55
-
15:52
-
15:46
-
15:38
-
15:30
-
15:24
-
15:14
-
15:03
-
14:51
-
14:42
-
14:36
-
14:24
-
14:20
-
14:19
-
14:11
-
14:03
-
14:02
-
13:54
-
13:40
-
13:25
-
13:21
-
13:15
-
13:06
-
12:53
-
12:39
-
12:34
-
12:28
-
12:12
-
11:53
Партнерский контент