«Зенит» заинтересован в покупке Весино

Полузащитник «Интера» Матиас Весино может перейти в «Зенит», сообщает Sempre Inter со ссылкой на Tuttosport.

Петербургский клуб заинтересован в покупке Весино, однако «Зенит» может отпугнуть слишком высокая стоимость хавбека.

Сообщалось, что «Интер» выставил на продажу уругвайского полузащитника. Агенты предложили футболиста «Зениту». Сам игрок предпочёл бы перейти в английскую Премьер-лигу или испанскую Примеру.



«Зенит» также связывался с представителями полузащитника «Удинезе» Родриго де Паулем. «Удинезе» оценивает полузащитника в € 35 млн. Сообщалось, что «Зенит» проявляет активный интерес к полузащитнику «Кальяри» и сборной Хорватии Марко Рогу. В СМИ также появилась информация, что «Зенит» не смог договориться с «Интером» о трансфере Кристиана Эриксена и переключил внимание на Набиля Фекира из «Бетиса».