Хвича Кварацхелия травмировался в матче с «Динамо». Хавбека унесли с поля на носилках
Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия получил травму в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0, идёт 2-й тайм).
В концовке первого тайма Кварацхелия столкнулся с двумя игроками соперника, в результате чего хавбека унесли с поля на носилках. Вместо него на замену вышел Солтмурад Бакаев.
Матч «Динамо» — «Рубин» проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным (Санкт-Петербург), ассистируют ему судьи на линиях Алексей Воронцов (Ярославль) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Рубин».
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