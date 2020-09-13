Аршавин: в моменте с фолом Карпова я бы поставил пенальти в ворота ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал эпизод с участием защитника ЦСКА Вадима Карпова и нападающего «Спартака» Джордана Ларссона в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1, второй тайм).



«По первым впечатлениям — я бы поставил пенальти. Судья не назначил 11-метровый, но если бы назначил, то я бы не удивился. Футболист „Спартака“ играет первый, Карпов опаздывает в это столкновение, врезается. По большому счёту это пенальти», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Матч ЦСКА — «Спартак» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва), ему ассистируют судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Чельцов (Москва). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».



«Спартак», набрав в шести турах 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (10) — на 6-м месте.