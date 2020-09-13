«Честь не продаётся, она покупается». Фанаты ЦСКА посвятили баннеры Кокорину и Газизову

Болельщики ЦСКА на матче со «Спартаком» растянули несколько баннеров, посвящённых «Спартаку», передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На баннерах написано: «Трансферная политика 2020», «Газизов: смешно, когда уфимец на домашних матчах болеет за какой-то нахрен „Спартак“, „Кокорин: ни за какие деньги не перешёл бы в Спартак“, „Честь не продаётся, она покупается“.

Матч ЦСКА — «Спартак» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва), ему ассистируют судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Дмитрий Чельцов (Москва). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».



«Спартак», набрав в шести турах 14 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (10) — на 6-м месте.