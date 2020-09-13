Хацкевич: «Ротор» был готов играть. Может, «Краснодар» не готов?
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич заявил, что «Ротор» был готов выйти на матч 7-го тура РПЛ с «Краснодаром».
«Футболисты, которые два дня назад прошли тесты, были изолированы. В воскресенье утром мы прошли тестирование, и у 16 футболистов, которые готовились к игре, отрицательные результаты. «Ротор» готов играть. Может, «Краснодар» не готов?» — цитирует Хацкевича «Матч ТВ».
Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ротором» и «Краснодаром» был отменён, так как по состоянию на 17:45 РПЛ не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
12 сентября в футбольном клубе «Ротор» было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды.
Матч «Ротор» – «Краснодар» не состоится из-за коронавируса
- 13 сентября 2020
-
21:29
-
21:26
-
21:24
-
21:22
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
20:56
-
20:56
-
20:52
-
20:52
-
20:36
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:22
-
20:17
-
20:12
-
20:10
-
19:56
-
19:53
-
19:50
-
19:40
-
19:34
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:22
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:10
-
19:03
-
19:00
-
18:47
Партнерский контент