Хацкевич: «Ротор» был готов играть. Может, «Краснодар» не готов?

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич заявил, что «Ротор» был готов выйти на матч 7-го тура РПЛ с «Краснодаром».



«Футболисты, которые два дня назад прошли тесты, были изолированы. В воскресенье утром мы прошли тестирование, и у 16 футболистов, которые готовились к игре, отрицательные результаты. «Ротор» готов играть. Может, «Краснодар» не готов?» — цитирует Хацкевича «Матч ТВ».

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ротором» и «Краснодаром» был отменён, так как по состоянию на 17:45 РПЛ не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

12 сентября в футбольном клубе «Ротор» было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды.