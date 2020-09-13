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Хацкевич: «Ротор» был готов играть. Может, «Краснодар» не готов?

Хацкевич: «Ротор» был готов играть. Может, «Краснодар» не готов?
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич заявил, что «Ротор» был готов выйти на матч 7-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Футболисты, которые два дня назад прошли тесты, были изолированы. В воскресенье утром мы прошли тестирование, и у 16 футболистов, которые готовились к игре, отрицательные результаты. «Ротор» готов играть. Может, «Краснодар» не готов?» — цитирует Хацкевича «Матч ТВ».

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ротором» и «Краснодаром» был отменён, так как по состоянию на 17:45 РПЛ не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

12 сентября в футбольном клубе «Ротор» было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды.

Матч «Ротор» – «Краснодар» не состоится из-за коронавируса
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