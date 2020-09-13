«Фенербахче» отдал Зайца в аренду «Дженоа»

Словенский полузащитник стамбульского «Фенербахче» Миха Зайц перешёл в генуэзский «Дженоа», сообщается в официальном «твиттере» турецкого клуба.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2021 года с правом последующего выкупа. Сообщалось, что в августе 2019 года хавбека стамбульского клуба был готов купить «Краснодар», который предлагал за него € 4 млн. Впрочем, сделка не состоялась, так как турки потребовали за игрока € 6 млн.

Зайц перешёл в «Фенербахче» в январе 2019 года из «Эмполи». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В прошлом сезоне 26-летний хавбек принял участие в 10 матчах чемпионата Турции (один — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.