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Газизов оценил инициативу «Ростова» отдать Прядкину премию за вклад в развитие футбола

Газизов оценил инициативу «Ростова» отдать Прядкину премию за вклад в развитие футбола
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал инициативу «Ростова» отдать президенту РПЛ Сергею Прядкину премию за вклад в развитие российского футбола.

«Наши болельщики — молодцы. Сегодня их было слышно — большое спасибо им за это. Победы придут. Наш следующий матч с «Родиной». Ждём всех на «Открытии». У РФС не было вопросов по этому поводу — всё согласно регламенту.

Поддержит ли «Спартак» инициативу «Ростова» отдать Прядкину премию за вклад в российский футбол? Я вообще за премии! А кому выдавать, давайте подумаем вместе. Двойные или тройные? Нет, не деньгами. Желательно чем-то другим», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

РФС ведёт опрос клубов с целью определить лауреатов сезона-2019/2020. В номинации «за вклад в развитие футбола» «Ростов» проголосовал за президента РПЛ Сергея Прядкина.

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