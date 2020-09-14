Лэмпард ответил Клоппу на слова о трансферах

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на высказывания наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о трансферах. Ранее Клопп сказал, что «Ливерпуль» не может позволить себе приобретать много футболистов, как это делает «Челси».
«Вы можете посмотреть на игроков «Ливерпуля» — ван Дейк, Алисон, Фабиньо, Кейта, Мане, Салах. Невероятные футболисты за очень высокую цену. «Ливерпуль» покупал их в течение определённого периода. Мы сделали это после запрета и попытаемся исправить ситуацию, чтобы усилиться. Мы знаем, что «Ливерпуль» сейчас на высоком уровне. Мы знаем, что у них потрясающий тренер. Мы знаем, что у них потрясающие игроки. Действительно умный поступок «Ливерпуля» — это то, что они поверили в своего тренера и в свою систему на протяжении нескольких лет. Это отличная история, но это история, в которой они потратили деньги на игроков», — приводит слова Лэмпарда Daily Mail.
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