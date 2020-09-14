Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года.
Рейтинг возглавил нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Прибыль аргентинского футболиста оценивается в $ 126 млн (92 из них — заработная плата). Вторую строчку рейтинга занял форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, заработавший $ 117 млн в 2020 году. Ранее португалец стал первым футболистом-миллиардером в истории. На третьем месте — нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ($ 96 млн).
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Барселона», $ 126 млн)
2. Криштиану Роналду («Ювентус», $ 117 млн)
3. Неймар («ПСЖ», $ 96 млн)
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ», $ 42 млн)
5. Мохамед Салах («Ливерпуль», $ 37 млн)
6. Поль Погба («Манчестер Юнайтед», $ 34 млн)
7. Антуан Гризманн («Барселона», $ 33 млн)
8. Гарет Бэйл («Реал», $ 29 млн)
9. Роберт Левандовски («Бавария», $ 28 млн)
10. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», $ 27 млн).
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