Рауль Рианчо: «Спартак» контролировал матч с ЦСКА

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал проигрыш красно-белых в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).
«Игра контролировалась «Спартаком», но нельзя в поражении винить только Максименко и думать, что он виноват в проигрыше. «Спартак» нанёс по воротам больше ударов, но результативность была низкой. Настаиваю, Максименко не стоит ругать.
Матчи выигрываются или проигрываются за счёт эффективности двух важных компонентов — нападения и защиты. В этом матче эффективность у ЦСКА была выше, чем у «Спартака». В любом случае, вижу, что сегодняшний «Спартак» — очень серьёзная команда, с хорошей игровой мыслью. Думаю, чемпионат в этом году будет очень интересным.
Важно, чтобы Кокорин начал вносить вклад в игру «Спартака». Уверен, он будет важным игроком для «Спартака» и будет иметь большое значение в игре красно-белых», — приводит слова Рианчо Sport24.
- 14 сентября 2020
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