Андрей Мостовой — о первом голе за «Зенит»: очень хотелось забить именно дома

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:1) поделился эмоциями от первого гола за петербургский клуб.



«Ждал гола. Очень хотелось, чтобы именно дома забил, при наших болельщиках. Очень приятно! Что касается отменённого гола, была красивая комбинация, хорошо всё сделали. Уже поверил, что забил гол, и очень расстроился, когда увидел флажок.



Пропущенный гол? Да, очень не понравилось, что мы так подсели, Тула реально перехватила инициативу. Было непросто физически, приходилось много отрабатывать в обороне. Главное, забили третий гол и чуть успокоились. Главное, есть результат», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

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