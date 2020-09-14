Дебютант турецкой Суперлиги подписал Лукаса Билью

Аргентинский полузащитник Лукас Билья перешёл в стан дебютанта турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк», сообщает пресс-служба клуба.

Билья достался турецкому клубу бесплатно, так как являлся свободным агентом. Стороны заключили соглашение, которое будет действовать до лета 2022 года.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Фатих Карагюмрюк».

Последним клубом 34-летнего Бильи был «Милан», в который он перешёл летом 2017 года из римского «Лацио». Сумма трансфера составила € 19,7 млн. В прошлом сезоне аргентинец принял участие в 14 матчах чемпионата Италии (восемь — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил четыре жёлтые карточки.

В матче 1-го тура чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» на своём поле разгромил «Йени Малатьяспор» со счётом 3:0. Во 2-м туре клуб сыграет на выезде с «Газишехиром» (20 сентября).