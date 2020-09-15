У нападающего «Милана» выявлено заражение коронавирусом

У 21-летнего португальского нападающего «Милана» Рафаэля Леао выявлено заболевание в результате заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ANSA.

При этом футболист отсутствовал с самого начала сборов «Милана». Информацию о своём заболевании подтвердил и сам игрок в «Твиттере», ответив на новость от португальского издания о причинах отсутствия: «Во всём виноват карантин». Клуб также не отрицает нахождение игрока в домашней изоляции.



Леао отсутствовал в Миланелло с прошлого сезона и не имел контактов с остальной группой игроков. Получив положительный тест после заключительного матча прошедшего чемпионата, Леао соблюдает протокол анти-Covid и ждёт, когда несколько отрицательных тестов позволят ему вернуться в спортивный центр и возобновить тренировки с остальной командой.



В прошедшем сезоне Леао сыграл в 33 матчах за «Милан», в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.