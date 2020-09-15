Наумов: судя по игре с «Ростовом», «Локомотив» постепенно превращается в середняка

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил текущее положение дел у «железнодорожников» после ничьей в гостевой встрече 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).

«Судя по игре с «Ростовом», «Локомотив» постепенно превращается в середняка. И дело не только в том, что команда потеряла двух своих лидеров — Алексей Миранчук продан в «Аталанту», а Дмитрий Баринов выбыл из-за травмы на полгода. Проблема в том, что перестройка, которую затеял Николич, ведет к отрицательному результату. Потерялась организация игры, стройность действий. Выходят новички, но пока не дают результата.



Вот играл против «Ростова» Франсуа Камано — пробегал полтора тайма, и не ясно, чего он хотел. Так же и остальные игроки. «Ростов» был ближе к победе при том, что имел не так много моментов», — цитируют Наумова «Известия».



«Ростов», набрав 11 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (9) — на 9-м месте.