Наумов: судя по игре с «Ростовом», «Локомотив» постепенно превращается в середняка

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил текущее положение дел у «железнодорожников» после ничьей в гостевой встрече 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).
«Судя по игре с «Ростовом», «Локомотив» постепенно превращается в середняка. И дело не только в том, что команда потеряла двух своих лидеров — Алексей Миранчук продан в «Аталанту», а Дмитрий Баринов выбыл из-за травмы на полгода. Проблема в том, что перестройка, которую затеял Николич, ведет к отрицательному результату. Потерялась организация игры, стройность действий. Выходят новички, но пока не дают результата.
Вот играл против «Ростова» Франсуа Камано — пробегал полтора тайма, и не ясно, чего он хотел. Так же и остальные игроки. «Ростов» был ближе к победе при том, что имел не так много моментов», — цитируют Наумова «Известия».
«Ростов», набрав 11 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (9) — на 9-м месте.
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