Травма Роббена оказалась несерьёзной, он продолжит играть за «Гронинген»

Травма, которую получил 36-летний полузащитник голландского «Гронингена» Арьен Роббен в матче первого тура чемпионата страны с ПСВ (1:3), оказалась несерьёзной, сообщает Goal.com.
Роббен вышел на этот матч в стартовом составе, но был заменён из-за повреждения через полчаса после начала игры. Несмотря на это, 14 сентября игрок прибыл на тренировку команды, работал наравне с остальными партнёрами и выглядел здоровым.
Арьен Роббен — воспитанник «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию». В составе мюнхенцев он выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Нидерландов — бронзовые и серебряные медали чемпионата мира. В 2019 году Роббен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному «Гронингену», испытывающему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.
- 15 сентября 2020
-
06:50
-
05:57
-
05:44
-
04:36
-
04:25
-
04:05
-
03:35
-
03:20
-
03:01
-
02:41
-
02:01
-
01:52
-
01:36
-
01:23
-
01:01
-
00:45
-
00:41
-
00:27
-
00:11
-
00:09
-
00:01
- 14 сентября 2020
-
23:47
-
23:33
-
23:25
-
23:24
-
23:09
-
23:06
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
22:23
-
22:09