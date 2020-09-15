Травма Роббена оказалась несерьёзной, он продолжит играть за «Гронинген»

Травма, которую получил 36-летний полузащитник голландского «Гронингена» Арьен Роббен в матче первого тура чемпионата страны с ПСВ (1:3), оказалась несерьёзной, сообщает Goal.com.

Роббен вышел на этот матч в стартовом составе, но был заменён из-за повреждения через полчаса после начала игры. Несмотря на это, 14 сентября игрок прибыл на тренировку команды, работал наравне с остальными партнёрами и выглядел здоровым.

Арьен Роббен — воспитанник «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию». В составе мюнхенцев он выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Нидерландов — бронзовые и серебряные медали чемпионата мира. В 2019 году Роббен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному «Гронингену», испытывающему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.