«Динамо» К — «АЗ Алкмар»: прямая трансляция матча квалификации ЛЧ начнётся в 20:00

Сегодня, 15 сентября, состоится матч между киевским «Динамо» и «АЗ Алкмар». Встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдёт на НСК «Олимпийский» в Киеве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. Помогать ему будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери – Гал Лайбувитц.



В связи со сжатыми сроками проведения отборочного этапа УЕФА принял решение сократить противостояния до одного матча. Таким образом, победившая сегодня команда отправится в раунд плей-офф. Её соперником станет победитель пары «Гент» – «Рапид».



В последний раз «Динамо» и «АЗ Алкмар» встречались на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2010/2011. Сначала киевская команда одолела соперника в гостях со счётом 2:1, а затем одержала домашнюю победу – 2:0.