Хавбек «Шахтёра» может перейти в «Днепр-1»
Полузащитник донецкого «Шахтёра» Александр Пихаленок может продолжить карьеру в клубе «Днепр-1», сообщает Metaratings.
По информации источника, днепровский клуб готов вести переговоры как об аренде 23-летнего футболиста, так и о полноценном трансфере. Отмечается, что окончательное решение будет зависеть от главного тренера «Днепра-1» Дмитрия Михайленко.
Пихаленок выступает за основную команду «Шахтёра» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 5 матчах украинской Премьер-лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.
«Днепр-1» набрал 1 очко в 2 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Шахтёр» (3) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Ворскла» (6).
- 15 сентября 2020
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