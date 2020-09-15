Давид Алаба: не хочу, чтобы мой контракт обсуждался на публике. «Бавария» — моя семья

Защитник «Баварии» Давид Алаба прокомментировал информацию о переговорах с мюнхенским клубом о новом контракте.



«Я бы хотел, чтобы информация о моём контракте не выносилась на публику. Некоторые заявления, которые появились в СМИ, удивили меня и причинили мне боль. «Бавария» для меня не просто клуб. «Бавария» — это дом и семья. В семье бывают разногласия, но она всегда остаётся семьёй. Я буду и дальше придерживаться этого мнения», — приводит слова Алабы Sky Sport Germany.



Сообщалось, что Алаба и его агент Пини Захави требуют у «Баварии» контракт, рассчитанный на пять лет, с зарплатой в размере € 25 млн за сезон. Позже почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс сообщил, что клуб и футболист не могут согласовать новый контракт из-за финансовых требований, а также отметил, что агент Алабы — жадная пиранья.

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