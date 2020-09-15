Жиру: настолько был полон решимости уйти из «Челси», что чуть не перешёл в «Тоттенхэм»
Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру рассказал, как зимой текущего года он был близок к переходу в «Тоттенхэм Хотспур».
«В течение последних трёх дней трансферного окна я находился в офисе тренера и искал решение. Я надеялся, что «Челси» найдёт мне замену. Я почти подписал контракт с «Лацио», «Интером»… Я настолько был полон решимости уйти, что чуть не перешёл в «Тоттенхэм», — приводит слова Жиру So Foot.
Жиру перешёл в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года. Сумма трансфера французского футболиста составила € 17 млн. Контрактное соглашение форварда с английским клубом рассчитано до 2021 года. Ранее сообщалось, что Жиру согласился подписать предварительное соглашение с туринским «Ювентусом».
Оливье Жиру согласился перейти в «Ювентус»
- 15 сентября 2020
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