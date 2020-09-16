Гаджи Гаджиев назвал главную проблему российского футбола

Президент «Махачкалы» Гаджи Гаджиев прокомментировал ситуацию со сменой тренера в «Локомотиве» и назвал самую большую проблему российских команд.



«Даже если бы «Локомотив» пригласил гораздо более именитого тренера, чем Николич, то так быстро новый стиль команда точно не смогла бы наладить. Руководители не знают данный процесс, но зачем-то говорят о нём при любой возможности. Зачем тогда у Юрия Павловича просите какие-то конспекты, раз ни черта в этом не понимаете? Что вы понимаете в этом футболе, господа? Поэтому мы в темпах развития клубов отстаём от Запада катастрофически. Что за результат, когда у нас ни одна команда не может пробиться в еврокубковую весну? Это разве идёт от тренеров? Нет, от управления клубами, от руководства.



Сколько у нас людей пришло в футбол, которые ничего не понимают, они просто ставленники каких-то вышестоящих лиц. Из тех, кого я могу отметить с положительной точки зрения: «Краснодар» и ЦСКА. Как бы они ни играли, оба клуба движутся в правильном направлении в плане своего развития. Сюда я бы ещё «Уфу», кстати, добавил. Но это всё скорее исключение. Мы ведь как раз и отстаём от Европы из-за таких людей, которые, к примеру, сейчас управляют «Локомотивом», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

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