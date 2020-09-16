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Иванович: надеюсь, мы с Биличем добьёмся успеха

Иванович: надеюсь, мы с Биличем добьёмся успеха
Футбол / Англия 0

Новичок «Вест Бромвич Альбион» защитник Бранислав Иванович, ранее выступавший за «Зенит», поделился эмоциями от возвращения в английскую Премьер-лигу, а также высказался о главном тренере команды Славене Биличе.

«Я счастлив вернуться. Спасибо всем, кто хотел видеть меня здесь, клуб и особенно тренера. Надеюсь, мне удастся помочь команде.

Я уже знаком со Славеном. Он потрясающий, и я надеюсь, что вместе мы добьёмся успеха. Славен понимает футбол и выглядит как парень, за которого все хотят играть», — приводит слова Ивановича пресс-служба «Вест Бромвича».

29 июля Иванович покинул «Зенит» по истечении контракта. В петербургском клубе 36-летний сербский футболист провёл три года, стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Бывший капитан «Зенита» и экс-тренер «Локо» поработают в Англии. Иванович и в 36 нарасхват
Собирался к Анчелотти, а попал к Биличу.
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