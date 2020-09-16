Эджуке — о Норвегии: нереально дорогая страна, почувствовал это. Приходилось экономить

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о периоде карьеры, который он провёл в Норвегии, а также прокомментировал высокие цены в этой стране.
«Всё было отлично, я впервые профессионально играл в Европе. Мне нужно было адаптироваться к совершенно новой для меня еде, культуре. Пришлось учиться тактике. Потому что, когда выступаешь в Африке, особо не думаешь об этом, просто играешь в футбол. В Норвегии мне пришлось учиться тактическим выкладкам. Я приехал туда в феврале. Около месяца проходил предсезонную подготовку с командой, пока они размышляли, подписывать ли со мной контракт. Потом ещё четыре-пять месяцев заняла полная адаптация, прежде чем я начал играть на стабильном уровне. На первых порах меня выпускали только в заключительных отрезках матчей. Использовал этот подготовительный период, чтобы выучить основные концепции игры, познакомиться со всеми и адаптироваться. А уже со второй половины сезона начал стабильно играть в основе.
Тебе надо как-то жить, покупать себе одежду, еду, платить за аренду дома. Дорого, недорого, но это необходимо. Приходилось очень грамотно распоряжаться своим бюджетом, рачительно тратить деньги. Обычно ты видишь цену и начинаешь конвертировать её в ту валюту, к которой привык, которой расплачиваешься у себя на родине. Так вот там я просто не конвертировал цены. Сколько стоило, столько и платил. Иначе я бы долго думал», – рассказал Эджуке в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 сентября 2020
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