Геркус: скорее всего, «Локомотив» будет обжаловать решение суда

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал отказ суда удовлетворить иск клуба.

«Хотел бы поблагодарить наших юристов из Sila International, они блестяще справились со своей работой и выручили меня. И, надеюсь, ещё будут выручать. Сколько они заработали? По самым демократичным расценкам, не задорого.



Я рад, что справедливость восторжествовала. На этом этапе мы достигли положительного результата, надеюсь, большая часть процесса пройдена. Склоняюсь к мысли, что, скорее всего, сторона истца будет обжаловать это решение. Я произнёс жёсткие слова. Мы держались до конца, но сейчас раскрыли, что, по нашему мнению, эта затея была эмоциональный, была цель опорочить меня, а процесс нёс голословный характер», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.