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Геркус: скорее всего, «Локомотив» будет обжаловать решение суда

Геркус: скорее всего, «Локомотив» будет обжаловать решение суда
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал отказ суда удовлетворить иск клуба.

«Хотел бы поблагодарить наших юристов из Sila International, они блестяще справились со своей работой и выручили меня. И, надеюсь, ещё будут выручать. Сколько они заработали? По самым демократичным расценкам, не задорого.

Я рад, что справедливость восторжествовала. На этом этапе мы достигли положительного результата, надеюсь, большая часть процесса пройдена. Склоняюсь к мысли, что, скорее всего, сторона истца будет обжаловать это решение. Я произнёс жёсткие слова. Мы держались до конца, но сейчас раскрыли, что, по нашему мнению, эта затея была эмоциональный, была цель опорочить меня, а процесс нёс голословный характер», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Илья Геркус выиграл суд у «Локомотива»
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