Айртон Лукас забил первый гол за «Спартак»

Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас забил первый гол в составе московского клуба в матче первого тура группового этапа Кубка России с московской командой «Родина» (4:1, идёт 2-й тайм).



Гол был забит на 56-й минуте. Зелимхан Бакаев слева совершил силовой прострел в штрафную площадь, Айртон опередил защитника, убрал под левую ногу и пробил под дальнюю штангу.



Встреча 1-го тура группового этапа Кубка России «Родина» — «Спартак» проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Родина» — «Спартак».



Айртон перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из бразильского «Флуминенсе». Сумма трансфера составила € 7 млн. Футболист провёл за красно-белых 57 матчей, забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач.

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