«Лестер» договорился о переходе хавбека «Ромы» Ундера за € 28 млн
«Лестер Сити» согласовал трансфер турецкого полузащитника римской «Ромы» Дженгиза Ундера, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По данным источника, английский клуб арендует футболиста за € 3 млн с обязательством выкупа летом 2021 года за € 25 млн. Зарплата турецкого хавбека в стане «Лестер Сити» составит € 3,5 млн в год.
Ундер перешёл в «Рому» летом 2017 года из «Истанбул Башакшехир». Сумма трансфера составила € 14,25 млн. В прошлом сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (10 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2023 года.
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