Экс-вратарь «Спартака» Дикань заразился коронавирусом

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Дикань, работающий тренером вратарей в харьковском «Металле», заразился коронавирусной инфекцией.

" игрока «Металла» – полузащитник Сергей Романов и капитан команды нападающий Руслан Фомин – почувствовали недомогание и были отправлены для сдачи ПЦР-тестов. К сожалению, у обоих результаты оказались положительными.



ФК «Металл», заботясь о здоровье своих сотрудников, провел тестирование на коронавирус всех остальных представителей команды – футболистов, тренеров и административного персонала.



Результаты оказались отрицательными у всех, кроме тренера вратарей Андрея Диканя и полузащитника Максима Багачанского. Они также отправились на предусмотренную медицинским протоколом двухнедельную самоизоляцию и не помогут команде в ближайшую субботу в Никополе", — сообщает телеграм-канал харьковской команды.

Дикань защищал цвета «Спартака» с 2010 по 2014 год, с красно-белыми он стал серебряным призёром чемпионата России. В свою очередь Эменике выступал за московский клуб с 2011 по 2013 год и тоже занимал второе место в национальном первенстве.