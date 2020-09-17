Мостовой: не всё нравится в игре «Спартака», есть замечания и много претензий к Тедеско

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выступление красно-белых в текущем сезоне и указал на наличие проблем.



«Не всё нравится в игре «Спартака». В матче с «Родиной» шансы были неравны, поэтому и счёт такой крупный. Если возвращаться к тому, что мы видели два-три дня назад, там был совершенно другой «Спартак». Конечно, есть замечания и много претензий к главному тренеру. Одни футболисты играют, а другие не играют. Не всегда понятные замены. Эта запутанная ситуация всё время присутствует. Может, поэтому у Спартака» не получается иногда то, чего мы от них ждём», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».



16 сентября «Спартак» разгромил «Родину» (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России.

«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России